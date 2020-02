Jorge Lorenzo, 46 giri al ritorno sulla Yamaha e subito confronto con Quartararo (Di martedì 4 febbraio 2020) Sceso in pista nel terzo e ultimo giorno di shakedown a Sepang, lo spagnolo ha chiuso con l’ottavo tempo il primo di test con il ruolo di collaudatore. Al box, attento ad ascoltare le sue prime impressioni, c’era il giovane francese che dal 2021 prenderà il posto di Valentino Rossi. fanpage

SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP ?? Jorge #Lorenzo nuovo tester #Yamaha per il 2020 ? ?? Il suo annuncio sui social #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP La @YamahaMotoGP non si ferma: @lorenzo99 tester 2020 Potrebbe essere in pista già a Sepang il… - adeprimanda : RT @gponedotcom: Lorenzo: sono di nuovo a casa. Meregalli: 'in pista a Sepang solo il 9': Il team manager: 'Yamaha non ha ancora un test te… -