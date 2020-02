Jennifer Zacconi, sepolta viva con il figlio. Il Tribunale oltraggia i famigliari (Di martedì 4 febbraio 2020) Il nonno e la madre di Jennifer Zacconi, picchiata selvaggiamente e sepolta viva quando era al nono mese di gravidanza, non hanno diritto ad un risarcimento. Lo ha deciso il Tribunale di Roma. Per i giudici della prima corte d’Appello di Roma, la vita di Jennifer Zacconi non ha valore. Nessun risarcimento al nonno e … L'articolo Jennifer Zacconi, sepolta viva con il figlio. Il Tribunale oltraggia i famigliari proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

brubagher : Chiedo: è giustizia condannare una bestia che seppellisce vive due persone a solo 30 anni di carcere che non scont… - fanpage : Niente risarcimento per i parenti di Jennifer Zacconi - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Delitto Jennifer Zacconi, tribunale nega l'indennizzo alla famiglia -