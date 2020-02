Italia Viva lancia una petizione per difendere ed estendere il bonus cultura (Di martedì 4 febbraio 2020) Italia Viva lancia una petizione per difendere ed estendere il bonus cultura Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, ha lanciato una petizione online per difendere ed estendere il bonus cultura, introdotto proprio dal governo guidato dall’ex segretario del Pd. “Il bonus cultura per i 18enni voluto dal nostro Governo è ancora bloccato per i nati nel 2001 ed è stato tagliato per i nati nel 2002. Eppure è una misura che aiuta ad investire in cultura: 500€ per libri, musei, teatri, giornali” spiega sul suo profilo Facebook Matteo Renzi, promotore dell’iniziativa insieme Arianna Furi, fondatrice dei “Millennials”. La petizione, che in poche ore ha raggiunto quasi 10mila firme, è volta a “rilanciare e valorizzare questo strumento sempre di più” così come si legge sul sito di Italia Viva. “Cinque anni fa il Governo ha introdotto una card ... tpi

