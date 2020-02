‘Isa e Chia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 4/02/20 (Di martedì 4 febbraio 2020) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato ovviamente del Festival di Sanremo che prenderà il via questa sera, ma anche del Chiacchieratissimo Gf Vip 4. Qualche commento anche sulle liti ad Amici 19 e sulle coppie di Pechino Express 8 che debutterà martedì prossimo. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo ‘Isa e Chia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 4/02/20 proviene da Isa e Chia. isaechia

