Ing Bank Italia, il gup di Milano ratifica il patteggiamento nell’inchiesta sulle falle nei controlli antiriciclaggio (Di martedì 4 febbraio 2020) Il gup di Milano Roberto Crepaldi ha ratificato il patteggiamento della filiale Italiana di Ing Bank, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa, che ha già versato 30 milioni di euro tra sanzione pecuniaria e presunto profitto del reato. L’inchiesta dei pm Francesco Ciardi e Gaetano Ruta vedeva al centro 355 operazioni di sospetto riciclaggio sui conti dell’istituto, usati dai clienti per depositare soldi frutto di micro-truffe approfittando di falle nei controlli. Già a inizio dicembre scorso si era saputo che la filiale Italiana del gruppo bancario olandese, rappresentata dagli avvocati Francesco D’Alessandro e Antonio Golino, aveva raggiunto un accordo con la Procura per patteggiare, dopo aver già versato i 30 milioni di euro tra confisca e sanzione pecuniaria. L’inchiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf milanese era partita da una serie di ... ilfattoquotidiano

