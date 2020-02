Ing Bank Italia | il gup di Milano ratifica il patteggiamento nell’inchiesta sulle carenze

Ing Bank Italia - il gup di Milano ratifica il patteggiamento nell’inchiesta sulle falle nei controlli antiriciclaggio : Il gup di Milano Roberto Crepaldi ha ratificato il patteggiamento della filiale Italiana di Ing Bank, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa, che ha già versato 30 milioni di euro tra sanzione pecuniaria e presunto profitto del reato. L’inchiesta dei pm Francesco Ciardi e Gaetano Ruta vedeva al centro 355 operazioni di sospetto riciclaggio sui conti dell’istituto, usati dai clienti per depositare soldi frutto di micro-truffe ...

Deutsche Bank - nel 2019 rosso da 5 - 3 miliardi. L’ad SewIng : “Il piano di trasformazione procede più veloce del previsto” : La maxi-ristrutturazione continua a pesare sui conti di Deutsche Bank. L’istituto tedesco ha chiuso il 2019 con perdite da 5,27 miliardi contro i 341 milioni di utile del 2018. Nel quarto trimestre la perdita netta è stata di 1,48 miliardi di dollari, in netto peggioramento rispetto a 409 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. La banca spiega che le perdite sono “interamente” legate al piano di trasformazione ...

Le compensazioni dei crediti non si possono più fare con l’home bankIng : Compensazione dei crediti con il Fisco mediante modello F24. A partire da quest’anno non si potranno più utilizzare canali alternativi a quelli offerti dal portale dell’Agenzia delle Entrate

BankIng change : Milano. Intesa Sanpaolo è pronta a garantire 50 miliardi di euro di investimenti – in aggiunta a quelli già programmati – per accelerare il percorso dell’Italia verso la green economy. “E’ importante accelerare gli investimenti. Se si trovasse un filone che riporta le aziende a investire, questo c

SavIng Mr.Banks - la vera storia di Mary Poppins - : Francesca Rossi Il 27 dicembre in prima serata su Rai Due verrà riproposto il film “Saving Mr. Banks”, la vera storia della “mamma letteraria” di Mary Poppins Quando pensiamo a Mary Poppins è impossibile non rivedere il viso dolce di Julie Andrews. Si tratta di uno di quei casi felici in cui l’attore e il personaggio si fondono totalmente senza che il secondo divori il primo, negandogli la possibilità di esprimersi in altri ruoli. ...

Banksy - battuta all’asta la lastra di plexiglass usata per coprire le renne a BirmIngham : vale 2.710 euro : Anche un atto di vandalismo può sortire effetti positivi. È quanto accaduto attraverso la messa all’asta della lastra di plexiglass utilizzata per proteggere l’integrità del murale delle renne realizzato a Birmingham da Banksy, creato per porre l’attenzione del pubblico sulle condizioni dei senzatetto durante i mesi più freddi dell’anno. Il tuo browser non supporta il tag iframe A meno di 24 ore dall’apparizione dell’opera nel ...

Perché la consulenza indipendente di SoldiExpert può battere il private bankIng : Una consulenza su misura ed evoluta, fornita da autentici professionisti del settore che costruiscono con il cliente un rapporto one-to-one. Così molte banche e reti di vendita presentano il private banking, ma dalla teoria alla pratica c’è una bella differenza. Sulla carta il private banking prevede una consulenza personalizzata dedicata ai clienti di alto profilo con esigenze non facilmente standardizzabili. Spesso però i consigli non sono ...