Infortunio per Ivan Perisic, caviglia fratturata per il croato del Bayern (Di martedì 4 febbraio 2020) Ivan Perisic si è fratturato la caviglia. Il croato, passato dall'Inter al Bayern Monaco nel calciomercato la scorsa estate, è stato toccato duramente in allenamento da Odriozola e sarà costretto a fermarsi per un mese. Perisic salterà anche la gara d'andata degli ottavi di Champions League con il Chelsea. fanpage

Capezzone : Portiamoci avanti col lavoro. Inutilizzabile per un po’ la sardina #Santori (dopo l’infortunio #Benetton-#Toscani),… - GoalItalia : Frattura alla caviglia per Perisic ?? - ChangeItalia : 'Ai vigili del fuoco non basta più essere «eroi». In Australia, con l’emergenza incendi, il 90% di loro è volontari… -