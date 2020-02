Indiana Jones 5 | Kathleen Kennedy conferma un nuovo film con Harrison Ford (Di martedì 4 febbraio 2020) Dall’intervista rilasciata da Kathleen Kennedy in occasione del premio ricevuto ai Bafta 2020, sono emerse due notizie molto interessanti: Indiana Jones 5 si farà e il prossimo film di Star Wars verrà diretto da una donna. In queste ultime ore il Presidente dalla Lucasfilm, Kathleen Kennedy ha rilasciato diverse dichiarazioni molto interessanti in merito ai … L'articolo Indiana Jones 5 Kathleen Kennedy conferma un nuovo film con Harrison Ford proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

GamingToday4 : Una rumorosa voce dell'Indiana Jones 5 viene chiarita da Kathleen Kennedy - wwwFILMit : Indiana Jones 5 non sarà un reboot, parola della produttrice - Ash71Pietro : Indiana Jones NON sarà un reboot, parola di Kathleen Kennedy -