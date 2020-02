Incidente in montagna, alpinista di 31 anni precipita per 200 metri sulla Grigna e muore (Di martedì 4 febbraio 2020) Incidente in montagna sulla Grigna settentrionale, massiccio alpino in provincia di Lecco. Un alpinista di 31 anni è precipitato per 200 metri mentre scalava una parete assieme ad altri due amici. Quando i soccorritori del 118 ne hanno localizzato il corpo per il 31enne non c'era più niente da fare: è morto sul colpo a causa dei traumi riportati. fanpage

