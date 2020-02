Importunata dalle avances del Generale. Al Carnevale di Ivrea si dimette la Vivandiera (Di martedì 4 febbraio 2020) Nadia Muratore Messaggi osé ed è bufera sulla storica sfilata con la battaglia delle arance Ivrea Il #MeeToo in salsa piemontese entra a gamba tesa nell'antico Carnevale di Ivrea e colpisce più forte delle sue arance lanciate dai carri per le vie cittadine: la Vivandiera si è dimessa perché Importunata dal Generale. Federica Di Matteo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Vivandiera, una delle donne che accompagnano gli ufficiali dello Stato Maggiore nelle sfilate e nelle celebrazioni perché «assai infastidita dall'atteggiamento e dalle avances per niente velate del Generale, interpretato da Alberto Bombonato. A mettere in imbarazzo la Fondazione del Carnevale e a conferire un gusto piccante alla storica sfilata torinese, sarebbero le decine di messaggi via WhatsApp che il Generale avrebbe spedito alla sua aiutante Vivandiera. I contenuti dei messaggi sono volati di ... ilgiornale

Importunata dalle Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Importunata dalle