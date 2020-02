Il virologo Burioni difende i Governatori Leghisti: “isoliamo gli alunni cinesi” (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo le polemiche nate all’indomani della dichiarazione di alcuni Governatori nel nord Italia di non far entrare gli allievi cinesi a scuola, interviene Burioni. “L’isolamento serve a bloccare l’epidemia”. Alcuni Governatori del nord Italia non vogliono far rientrare gli alunni di ritorno dalla Cina. Nessuno crede al caso, sono tutti uomini della Lega. Ma il … L'articolo Il virologo Burioni difende i Governatori Leghisti: “isoliamo gli alunni cinesi” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

