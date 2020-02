Il vento sferza l'Italia: a Pescara sfiorata la tragedia (Di martedì 4 febbraio 2020) Luca Sablone A Pescara un enorme pino è caduto su tre autovetture: un conducente, rimasto lievemente ferito e sotto choc, è stato trasporato al pronto soccorso Grandi disagi al Nord e al Centro Italia a causa delle forti raffiche di vento che stanno sferzando il Paese. Tra Piemonte e Valle d'Aosta si è abbattuta una tempesta che ha superato i 200 chilometri orari; nel Cuneese, sulle Dolomiti e nel Lecchese molti impianti di sci sono stati chiusi in via precauzionale. In Toscana, invece, sono stati momentaneamente sospesi tutti i collegamenti marittimi con l'Isola d'Elba. La tragedia è stata sfiorata a Scafa, in provincia di Pescara, dove un pino di imponenti dimensioni è caduto su tre autovetture, di cui due erano parcheggiate e una stava transitando proprio in quel momento. L'automobilista coinvolto, di 59 anni, è stato lievemente ferito e, ancora sotto choc, è stato ... ilgiornale

