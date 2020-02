IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 9 al 14 febbraio 2020

Il SEGRETO/ Anticipazioni oggi - 4 febbraio : Prudencio combatte la Montenegro! : Il Segreto, trame e Anticipazioni del 4 febbraio e riassunto 3 febbraio: l'Ortega sempre più determinato a liberare finalmente Lola dal ricatto della Montenegro.

Beautiful - Una Vita - Il SEGRETO : cosa succede martedì 4 febbraio 2020 - anticipazioni : Secondo giorno della settimana in compagnia di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap di successo di Canale 5. Vediamo insieme che cosa succederà oggi, martedì 4 febbraio 2020. Beautiful, news: Zoe capisce che Flo è la “mamma” di Phoebe A Los Angeles, Zoe (Kiara Barnes) si è confidata con Xander (Adain Bradley) su Flo (Katrina Bowden), la ragazza di Las Vegas che ha trovato a casa del padre Reese (Wayne Brady). Mentre Steffy ...

Il SEGRETO anticipazioni : ESPERANZA e BELTRAN vengono liberati ma… : Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani della telenovela Il Segreto assisteranno al rapimento dei piccoli ESPERANZA (Gala Bichir) e BELTRAN (Erik Molina): dopo aver ucciso lo sceriffo Meliton Melquiades (Roberto Saiz), il perfido Fernando Mesia (Carlos Serrano) sequestrerà infatti i figli di Maria (Loreto Mauleòn) e, come se non bastasse, tenterà di fare lo stesso con la piccola Camelia. Qualcosa, a questo punto della storyline, ...

Il paradiso delle signore - anticipazioni 3 – 7 febbraio : Marta è incinta - il SEGRETO di Silvia : Le anticipazioni della soap 'Il paradiso delle signore', relative agli episodi in onda da lunedì 3 febbraio a venerdì 7 febbraio, svelano che Silvia dovrà fare i conti con un segreto che potrebbe distruggere la sua famiglia. Marta, intanto, comunica a Vittorio che potrebbe essere di nuovo incinta. L'appuntamento è alle ore 15:40 su Rai1.Continua a leggere

Anticipazioni Il SEGRETO puntate dal 3 al 9 febbraio 2020 : il sacrificio di Lola : Nelle puntate dal 3 al 9 febbraio della soap opera spagnola Il Segreto, come riportato da KontroKultura, assisteremo alla sofferta decisione di Lola che penserà bene di lasciare Prudencio per evitare la collera della Montenegro. In tal senso la giovane arriverà alla conclusione che Francisca è in grado di compiere qualsiasi scelleratezza per una questione di principio. Di conseguenza per evitare che possa accadere qualcosa di terribile al suo ...

Il SEGRETO/ Anticipazioni settimanali 3-9 febbraio 2020 : la rivelazione di Don Berengario : Il Segreto, Anticipazioni puntate 3-9 febbraio: Don Berengario è pronto per una rivelazione piuttosto clamorosa, come andranno le cose dopo?

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - anticipazioni fino al 7 febbraio : Nonostante la SETTIMANA prettamente musicale, su Canale 5 spazio come sempre a soap e telenovelas. Ecco dunque il riepilogo delle anticipazioni de Il SEGRETO fino a venerdì 7 febbraio 2020: Severo e Carmelo sospettano che Garcia-Morales sia spinto da un risentimento personale nei confronti di Puente Viejo. Isaac ed Elsa annunciano che lasceranno Puente Viejo. Prudencio, per liberare Lola dal ricatto di Francisca, coinvolge Matias e Marcela in un ...

