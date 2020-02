Il ritorno di Beppe Vessicchio a Sanremo: è lui il più applaudito della serata | VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Sarà per quel suo volto che trasmette serenità e competenza, ma Beppe Vessicchio è da sempre una delle figura più apprezzate del mondo della musica italiana, specialmente se legata al Festival della Canzone di Sanremo. E quest’anno, dopo due edizioni viste dal televisore di casa, il maestro è tornato a dirigere l’orchestra sotto il palco del Teatro Ariston per la canzone delle Vibrazioni in gara. LEGGI ANCHE > Come Alessandro Gassmann ha affrontato la presenza del figlio Leo sul palco di Sanremo 2020 All’annuncio di Amadeus, il pubblico presente nel Teatro Ariston ha avuto un brivido di emozione ed è scattato il maxi-applauso spontaneo (a differenza di altri che sono scrosciati nel corso della serata) a tributo di quella figura così vicina agli italiani. STANDING OVATION PER IL ritorno DI Beppe #Vessicchio#Sanremo2020 pic.twitter.com/3DlWDkZT6r — Pietro Raffa ... giornalettismo

Sanremo 2020 - l'atteso ritorno di Beppe Vessicchio : Vessicchio , questo Festival non aspetta che te: era questo l'invito, da parte dei fedelissimi del Maestro più amato della tv italiana, che rimbombava fino a poco fa e che, fortunatamente, non serve più. Dopo tante polemiche, la vera, grande notizia di Sanremo 2020 è proprio questa: Beppe Vessicchio ci sarà. Il Maestro, in realtà, “mancava” da poco, infatti non c'è stato solo nel 2019 e nel ...

Il grande ritorno di Beppe Vessicchio a Sanremo 2020 : Tempo di lettura: 1 minutoTorna finalmente sul palco dell’Ariston per la 70esima edizione del Festival di Sanremo diretta da Amadeus – che andrà in onda da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020 su RAI 1- l’amatissimo direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Ne ha dato annuncio lo stesso Amadeus in diretta a “Che tempo che fa” e i fan del Maestro hanno accolto con gioia la notizia. Beppe Vessicchio – ...

