Il remake di MediEvil 2 è in sviluppo? (Di martedì 4 febbraio 2020) MediEvil è uno dei classici PlayStation più amati. Il remake di MediEvil per PS4 dell'anno scorso ha fatto risorgere la serie e ha suscitato un rinnovato interesse nelle avventure di Sir Daniel Fortesque. Ora alcuni tweet criptici del compositore della serie suggeriscono che potrebbe essere in fase di sviluppo un remake di MediEvil 2. Bisognerà anche capire se il potenziale gioco arriverà su PS4 quest'anno o più avanti su PS5.L'account Twitter SaveMediEvil è stato un sostenitore attivo nel riportare in vita il primo gioco e, dopo dalla sua uscita, ha iniziato una campagna per il remake del secondo gioco con l'hashtag #ResurrectFortesque2. Il 2 febbraio, l'account ha semplicemente twittato "2." senza alcun contesto aggiuntivo. Andrew Barnabas, il compositore di MediEvil nella trilogia originale e nel remake del 2019, ha risposto semplicemente dicendo "In realtà... "Un altro utente ha ... eurogamer

