Il piano di pace mediorientale di Trump, tra realtà e contraddizioni (Di martedì 4 febbraio 2020) Non si può dire che la presentazione del piano di pace di Trump abbia causato una grande reazione nella popolazione palestinese. Nessuno, al momento, pare volere una escalation nel confronto con Israele, almeno fino alle elezioni del 2 marzo. La realtà vera è che quel piano fotografa e perpetua l’attuale status quo, e i civili palestinesi non percepiscono a causa sua una radicale modificazione della difficile vita quotidiana cui sono costretti.E questo al di là delle rituali proteste della leadership palestinese (sia dell’Autorità Nazionale Palestinese che di Hamas, per una volta unite); delle manifestazioni svoltesi in Cisgiordania nelle “giornate della rabbia” proclamate dalla stessa Autorità Palestinese; di qualche razzo e pallone incendiario lanciati dalla striscia di Gaza verso aree non abitate dell’area di ... huffingtonpost

