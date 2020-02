Il piano americano per fermare i missili ipersonici russi (Di martedì 4 febbraio 2020) Il missile ipersonico Avangard, considerato invincibile dal presidente russo Vladimir Putin, nel prossimo futuro potrebbe essere considerato un pericolo “minore” per gli Stati Uniti che, grazie a Northrop Grumman, stanno lavorando allo sviluppo di un sistema di difesa capace di intercettarli e distruggerli. L’obiettivo del programma Gilde Breaker è esattamente quello di assicurare capacità difensive da eventuali testate che viaggiano a velocità superiori a Mach 5, garantendo la sicurezza al territorio statunitense e dei Paesi alleati. I primi fondi federali L’Agenzia statunitense per i progetti di ricerca avanzata della difesa (Darpa) ha annunciato di aver stanziato i primi 13 milioni di dollari, che permetteranno a Northrop Grumman di proseguire nella ricerca e sviluppo sul programma lanciato nel 2018. Non solo però, perché il primo finanziamento federale è vincolato anche alla ... it.insideover

