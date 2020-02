Il Parma fa fuori i cinesi e Gervinho: il club torna agli italiani, l’attaccante fuori rosa (Di martedì 4 febbraio 2020) Rivoluzione al Parma. fuori i cinesi dalla società e fuori Gervinho dalla squadra. Sono questi i temi caldissimi in casa ducale. La squadra non sembra aver risentito di queste problematiche, tant’è vero che in campionato continua a mantenersi al sesto posto. La questione più importante da risolvere è quella relativa all’ivoriano. Il mancato passaggio ai qatarioti dell’Al-Sadd, sfumato negli ultimi istanti di mercato, ha aperto una ferita difficilmente rimarginabile. L’attaccante non si è allenato ed è finito ufficialmente fuori rosa. La storia tra Gervinho e i gialloblù è ai titoli di coda, si sta cercando di verificare se, in altri mercati che sono ancora aperti (ad esempio la Russia), vi sia la possibilità di cedere il giocatore. La leggenda del rigore durato una settimana: “El gato” Diaz, la promessa ad una ragazza e l’arbitro svenuto Più importante, ... calcioweb.eu

