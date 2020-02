Il pannello “anti-solare” funziona al tramonto, trasformando in energia il calore della Terra (Di martedì 4 febbraio 2020) Le cosiddette energie rinnovabili, come il solare, hanno numerosi e innegabili vantaggi, ma anche uno svantaggio assai problematico: non sono costanti, e impongono quindi la necessità di trovare soluzioni per immagazzinarne il surplus, così da poterlo utilizzare quando non sono disponibili. In attesa di riuscire a sviluppare nuove tipologie di batterie più efficienti da utilizzare per lo stoccaggio dell’energia in eccesso non assorbita immediatamente dalla rete, alcuni ricercatori della University of California hanno messo a punto una soluzione inedita, che ribalta il punto di vista usuale. Invece di risolvere il problema dello stoccaggio, gli scienziati hanno infatti cercato di trovare modi alternativi per produrre energia anche quando la fonte non è disponibile. Da questa idea è nato il pannello anti-solare”, che lavora in modo opposto a quelli tradizionali. L’idea ... ilfattoquotidiano

