Il panettiere più bello di Italia: le donne fanno la fila per il pane e non solo [FOTO] (Di martedì 4 febbraio 2020) Si chiama Domenico Ingenito ed è il panettiere più bello di Italia. Le donne fanno la fila per entrare nel suo negozio; va bene il pane, ma avete visto che addominali? Ex Gieffino La sua storia inizia quando non solo le clienti iniziano a innamorarsi del suo fisico bestiale, ma soprattutto quando pubblica degli scatti super sensuali su Instagram. L'articolo Il panettiere più bello di Italia: le donne fanno la fila per il pane e non solo FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

