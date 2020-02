Il nuovo asse commerciale tra Brasile e Messico (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Messico ed il Brasile starebbero lavorando ad una nuova serie di trattati commerciali volti a favorire il libero commercio tra i due Paesi, nell’ottica di apertura a nuovi mercati portati avanti dal presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador. Secondo quanto dichiarato in una conferenza stampa dal ministro dell’economia messicana Graciela Marquez e riportato dalla Reuters, le trattative sarebbero ancora in corso di svolgimento e mirerebbero ad ampliare la serie di accordi già in vigore tra i due Paesi. Tuttavia, le nuove prospettive sarebbero funzionali ad aumentare il numero degli scambi commerciali e l’apertura di Brasilia nei confronti del Messico è stata interpretata positivamente, considerando anche la solida chiusura del gigante sudamericano nei confronti del libero mercato transfrontaliero. Un analogo percorso, sempre stando alle parole della Marquez, ... it.insideover

