Il nuovo amore di Lady Gaga è il matematico Michael Polansky: l’ufficialità in una foto (Di martedì 4 febbraio 2020) Il nuovo amore di Lady Gaga ha un volto, un nome e un cognome: a confermare di essere di nuovo innamorata è la stessa popstar, che pubblica una foto insieme al nuovo compagno. Dopo che era stata paparazzata con un giovane durante un soggiorno a Miami, in occasione del suo show pre-Super Bowl, Gaga ha deciso di ufficializzare la nuova relazione, così da fermare le speculazioni della stampa che erano già partite durante il weekend. Lunedì 3 febbraio Lady Gaga ha reso ufficiale la sua nuova storia pubblicando una delle foto che le erano state scattate dai paparazzi: "Ci siamo divertiti molto a Miami. Adoro tutti i miei fan, siete i migliori", ha commentato la Germanotta mostrando a tutti il nuovo boyfriend. Nonostante non abbia fatto nome e cognome del fortunato, l'identità del ragazzo è già nota: si tratta di una persona che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo, ... optimaitalia

RollingStoneita : .@frankgabbani torna al festival con 'Viceversa', canzone sull’amore universale. Non aspettatevi un'altra 'Occident… - NicolaLecca : Chi ci ama 'a condizione che' non ci ama davvero. Grazie a @CasaLettori per aver scelto questa frase dal mio nuovo… - mbbelluco : RT @MarcoPalagi81: ?? Nuovo Podcast! '“Questo amore” di Jacques Prévert' su @Spreaker #amore #innamorati #jacquesprevert #poesia #prevert ht… -