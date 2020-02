Il minorenne italiano rimasto a Wuhan: “Riportatemi a casa, la febbre sta calando” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il minorenne italiano rimasto a Wuhan: “Riportatemi a casa, la febbre sta calando” È ancora a Wuhan il 17enne italiano che non è potuto rientrare dalla Cina insieme agli altri italiani perché aveva la febbre. Il liceale, residente a Grado, in provincia di Gorizia, è in attesa di ricevere il risultato del test sul coronavirus, ma fa sapere a genitori e amici: “Sto meglio, la febbre sta scendendo da sola”. Il giovane non è potuto salire a bordo dell’aereo militare che ha trasferito gli italiani che si trovavano nella provincia di Hubei, quella maggiormente colpita dal coronavirus, all’aeroporto di Pratica di Mare. “Quando sono andato all’aeroporto con gli altri italiani per imbarcarmi non sapevo di avere la febbre”, ha detto il liceale, che era giunto allo scalo internazionale di Wuhan da solo e con largo anticipo rispetto all’orario ... tpi

