Il look di Giovanna Civitillo per la prima serata del Festival: la moglie di Amadeus in prima fila (FOTO) (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 è ufficialmente iniziato e come non notare Giovanna Civitillo in prima fila tra il pubblico? La moglie di Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, non poteva ovviamente perdersi questa importante occasione del marito. E accanto alla meravigliosa Giovanna c’è pure il figlio della coppia, José, a fare il tifo per l’amato papà proprio sotto al palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Ma quando si parla di Sanremo è davvero impossibile non parlare anche di look. Come è vestita Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus? IL look DI Giovanna Civitillo ALLA prima DI SANREMO 2020 Giovanna Civitillo, seduta nella platea del Teatro Ariston, è stata subito inquadrata dalle telecamere della Rai. Una Giovanna bella come il sole che ha scelto un abito nero per questo Festival di Sanremo 2020, così importante per lei e ... ultimenotizieflash

Daniela62639812 : RT @BiasiErika: Tronisti inutili,maschilisti,gente coatta che si crede Dio sceso in terra e corteggiatrici che sembrano fatte con lo stampi… - itsglo3a : RT @BiasiErika: Tronisti inutili,maschilisti,gente coatta che si crede Dio sceso in terra e corteggiatrici che sembrano fatte con lo stampi… - tnksidolsx : RT @BiasiErika: Tronisti inutili,maschilisti,gente coatta che si crede Dio sceso in terra e corteggiatrici che sembrano fatte con lo stampi… -