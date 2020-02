"Il Governo ha imposto a ogni partito politico di avere almeno il 30% dei candidati donne al Parlamento” (Di martedì 4 febbraio 2020) (Intervista di Serena Santoli) Sull’Indonesia non si sa mai abbastanza. A oggi la terza democrazia più grande al mondo, nonché la più solida del sud-est asiatico, è la patria dove è custodita una delle maggiori biodiversità al mondo. Al di là della sua innegabile bellezza, in Indonesia esistono ancora, a livello sociale e specie in materia di diritti delle donne, molti noti irrisolti. E così stupisce sapere che nella stessa terra in cui una ragazza viene frustata in pubblico da un boia donna, già da anni si parlava di femminismo. Così come sorprende pensare che nella storia indonesiana non sono mancate le figure eroiche femminili. E poi colpisce sapere che attualmente le donne cercano di conquistarsi uno spazio in politica. A raccontarmi le curiosità della sua terra d’origine ... huffingtonpost

