Il director di Shovel Knight vuole continuare la serie con nuovi giochi (Di martedì 4 febbraio 2020) Shovel Knight è diventato in poco tempo uno dei migliori giochi indie e fu subito amato dai fan non appena uscì. Il personaggio era una specie di "ambasciatore" dei giochi indipendenti, guadagnandosi persino un posto in Smash Bros e diventando uno dei progetti indie più venduti di sempre. Il titolo ha visto diverse espansioni e spin-off, che finiranno - per ora - con l'imminente Shovel Knight Dig. Ma il director della serie non prevede che la serie sia vicina alla sua fine.In un'intervista con Nintendo Power Podcast, Sean Velasco ha parlato del futuro del franchise, dichiarando di voler continuare le avventure del cavaliere, anche se Dig termina la saga originale di Treasure Trove.Leggi altro... eurogamer

