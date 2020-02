Il Coronavirus affonda il turismo: a rischio 4,5 miliardi. Veneto la regione più colpita (Di martedì 4 febbraio 2020) A fare le spese della psicosi per il diffondersi del Coronavirus è soprattutto il turismo. L’ultima indagine fatta dall’Istituto Demoskopika evidenzia come i Paesi con casi confermati di contagio potrebbero vedere una contrazione significativa dell’incoming turistico. L’Italia perderebbe ben 4,5 miliardi di entrate (alloggio, pasti, intrattenimenti, souvenir, regali), pari circa al 5% del prodotto interno lordo del settore. Il 70% di questa, pari a 3,2 miliardi di euro, è concentrata in quattro sistemi turistici regionali: Veneto, Toscana, Lazio e Lombardia. Sono quasi 5 milioni i turisti che nel 2020 potrebbero rimandare le loro visite in Italia generando una contrazione complessiva di 14,6 milioni di pernottamenti. Di questi il rischio più rilevante si registrerebbe dalla Cina con -1,3 milioni di arrivi e – 2,1 milioni di presenze. «Se ... open.online

