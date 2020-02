Il cast de Gli anni più belli ospite a Sanremo 2020: la trama del film (Di martedì 4 febbraio 2020) Il cast del film “Gli anni più belli” a Sanremo 2020 Questa sera al Festival di Sanremo 2020 sarà presente il cast del film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” che uscirà al cinema il 13 febbraio 2020. Il progetto, liberamente ispirato ad alcuni classici del cinema italiano come C’Eravamo Tanto Amati di Ettore Scola e Una Vita Difficile di Dino Risi, vede un cast di altissimo livello: Pierfrancesco Favino, Nicoletta Romanoff, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Francesco Centorame ed Emma Marrone. Ma di cosa parla? Qual è la trama del film Gli anni più belli presentato a Sanremo 2020? Vediamo insieme tutte le informazioni. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 La trama Il film racconta la vita di quattro inseparabili amici: Gemma, Giulio, Paolo e Riccardo dagli anni ’80 fino ad oggi. Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela ... tpi

