Il Capitano si improvvisa virologo e lancia un altro allarme “L’Africa è ad alto rischio

"L'Africa è ad alto rischio per la diffusione del Coronavirus. Come reagirà il governo dei porti aperti?" (Di martedì 4 febbraio 2020) "L'Africa è ad alto rischio per la diffusione del coronavirus. Quindi il problema potrebbe arrivare anche da chi sbarca clandestinamente in Italia… Come reagirà il governo dei porti aperti?". E' quanto afferma in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblicando una video-news in cui si parla di "Africa ad alto rischio" contagio. "L'Africa è ad alto rischio per la diffusione del coronavirus". Quindi il problema potrebbe arrivare anche da chi sbarca clandestinamente in Italia… Come reagirà il governo dei porti aperti?

