I vivai della Forestale sono vuoti. La svolta green è a rischio flop. Il Governo vuole piantare sessanta milioni di alberi. Un’impresa impossibile dopo l’abolizione dei forestali (Di martedì 4 febbraio 2020) Gli alberi sono belli. Gli alberi sono buoni. Gli alberi combattono l’inquinamento e il global warming, fissano la Co2, mitigano le ondate di calore e rendono più vivibili le città. E dunque piantare alberi è una bella cosa anche per il Governo Conte 2: non ha fatto in tempo a nascere che subito ha sposato Un albero in più, l’appello lanciato a settembre dalla comunità Laudato sì con il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, e lo scrittore-scienziato Stefano Mancuso. Obiettivo? Contrastare la crisi climatica attraverso “azioni che portino rapidamente a un abbassamento dei livelli di Co2”. Come piantare 60 milioni di alberi dentro e intorno alle nostre città. Un albero per ogni italiano. CANTIERE VERDE. Bella idea. Infatti Teresa Bellanova, ministro dell’Agricoltura nonché delle foreste, ha subito impegnato sul progetto la direzione generale per le ... lanotiziagiornale

