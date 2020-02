I pacchi dalla Cina, l’aglio e gli animali domestici: la risposta alle domande e ai dubbi sul Coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ sicuro ricevere una lettera o un pacco dalla Cina? Gli animali domestici possono diffondere il nuovo coronavirus? Bisogna mangiare aglio e consumare olio di sesamo? Sono solo alcune delle domande, stimolate dalle numerose fake news che circolano in queste ore sul 2019-nCov, a cui l’Organizzazione mondiale della sanità risponde, nel tentativo di arginare la cattiva informazione. Ecco le 10 ‘bufale’ smontate e spiegate dagli esperti. 1) E’ sicuro ricevere una lettera o un pacco dalla Cina? Sì, è sicuro. Le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus. Da precedenti analisi, sappiamo che i coronavirus non sopravvivono a lungo su oggetti, come lettere o pacchi. 2) Gli animali domestici possono diffondere il nuovo coronavirus (2019-nCoV)? Allo stato attuale, non ci sono prove che animali da compagnia come ... meteoweb.eu

