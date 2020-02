I cento anni di Fellini, tante iniziative a Napoli per celebrare il genio del grande regista riminese (Di martedì 4 febbraio 2020) di Maria Carla Tartarone Sono state tante le iniziative, anche a Napoli, per celebrare i cento anni dalla nascita di Federico Fellini. Già dal 2018: in conferenze e presentazioni di libri, a cominciare da quelli di Luigi Mazzella, “Federico Fellini realista e visionario”, presentato dal letterato Antonio Filippetti nel Palazzo Reale di Napoli; e di Alberto Castellano, “Federico Fellini il visionario realista”, presentato al Palazzo Serra di Cassano ancora da Filippetti. Sempre a Napoli, nella Galleria “Al Blu di Prussia”, il 5 aprile del 2019, si è inaugurata la mostra “Dietro le quinte, Federico Fellini negli scatti di Patrizia Mannajuolo” organizzata dal direttore Mario Pellegrino e dalla curatrice Valentina Rippa: cinquanta fotografie di Patrizia Mannajuolo che fin da ragazza, nota come fotografa spericolata, aveva seguito anche il formidabile Regista, personaggio che dominava il ... ildenaro

