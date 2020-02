“I calciatori gay si nascondo per paura!”: il messaggio di Ekdal – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha fatto un appello riguardo ai calciatori gay che spesso si nascondono per paura Albin Ekdal, giocatore della Sampdoria e della nazionale svedese, durante la seduta del Parlamento Europeo a Bruxelles ha tenuto un importante discorso in VIDEO sul tema dell’omosessualità nel calcio. Il discorso di Ekdal sui calciatori gay … L'articolo “I calciatori gay si nascondo per paura!”: il messaggio di Ekdal – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

repubblica : La denuncia di Ekdal (Sampdoria): 'I calciatori gay hanno paura' - danieledvpd : RT @repubblica: La denuncia di Ekdal (Sampdoria): 'I calciatori gay hanno paura' - CandiagoSilvano : RT @repubblica: La denuncia di Ekdal (Sampdoria): 'I calciatori gay hanno paura' -