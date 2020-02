I benefici del canto per lo stress, la stanchezza, la cattiva postura, le rughe (Di martedì 4 febbraio 2020) Il canto è un raffinato strumento di comunicazione che consente di esprimere appieno emozioni e personalità. Cantare consente agli uomini di trasmettere un tripudio di sensazioni che le sole parole, spesso, non riescono a esprimere. Imparare a cantare, diventare “padroni della propria voce” non costituisce soltanto un puro piacere personale. Oltre ai benefici che può infondere alla comunicatività, alla capacità espressiva e di linguaggio, nonché all’autostima, può rappresentare anche una valida terapia per combattere stress, (riduce i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e scioglie le tensioni nei muscoli), winter blues (aiuta a rilasciare endorfine), stanchezza e cattiva postura (la respirazione diaframmatica stimola la circolazione. Inoltre, richiedendo una maggiore assunzione di ossigeno migliora la capacità aerobica e la forza, insegnando a stare dritti con la schiena, una ... vanityfair

