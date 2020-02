Guglielmo Scilla: «Il mio giorno da direttore di Vanity Fair» (Di martedì 4 febbraio 2020) In redazione, ci sono mattine davvero speciali. Sono quelle in cui un volto noto, (dello spettacolo, del cinema, del web) viene a trovarci per entrare “nel vivo” della vita di un giornale e decidere, definendoli insieme a noi, i contenuti da pubblicare su Vanity.Fair.it. Questa volta è toccato a una web star d’eccezione: youtuber, attore, conduttore radiofonico, Gugliemo Scilla – in arte Willwoosh – è stato il nostro «guest editor», “direttore per un giorno”. Ironico, brillante, esigente (ma non troppo), Scilla ci ha guidati nella scelta dei contenuti migliori ispirati al 70° Festival di Sanremo. Scopriteli tutti on line: sono quelli contraddistinti dal bollino! Ma non finisce qui. Per Vanity Fair Guglielmo Scilla sarà anche “inviato speciale a Sanremo 2020“. Curiosità, eventi, personaggi, piccole chicche: tenetelo d’occhio sul profilo Instagram di Vanity Fair ... vanityfair

