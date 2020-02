Guess The Artist: il nuovo gameshow da oggi su Mtv Music! (Di martedì 4 febbraio 2020) In occasione dell'inizio di Sanremo 2020, Mtv Music presenta Guess The Artist, il nuovo gameshow in collaborazione con VH1! Guess the Artist, il nuovo gameshow ideato e realizzato da SBAM per MTV e VH1, arriva a Sanremo durante il Festival e da oggi su Mtv Music! Realizzato in collaborazione con SEAT, la casa automobilistica di Barcellona, sarà presentato da Nicolò De Devitiis, volto di VH1 oltre che grande appassionato ed esperto di musica, che sarà anche protagonista di questo divertente show. . A Sanremo, Nicolò dovrà intervistare un Artista a sorpresa tra i protagonisti del Festival. Sarà Nicolò stesso, che sarà a bordo di un'auto completamente oscurata, a dover indovinare, giorno per giorno, chi sarà il protagonista della sua ... movieplayer

