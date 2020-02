Grande Fratello Vip, Pago confessa: “Ho fatto piangere Serena” (Di martedì 4 febbraio 2020) Pago dopo la suite al GF Vip svela: “Serena ha pianto per delle mie battute” Antonella Elia, nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5, ha vinto il soggiorno nella suite della casa più spiata dagli italiani. E la concorrente ha potuto scegliere chi portare con sè per passare questo bellissimo momento tra gli agi: Serena Enardu e Pago. Quest’ultimo, una volta tornato nella dimora del GF Vip, si è recato subito nel giardino per parlare con Paolo Ciavarro e Andrea Montovoli. E in questa occasione il cantante di origini sarde ha fatto una rivelazione choc: “Ho fatto piangere Serena…Le ho fatto due battutine un po’ così…Le avevo detto che mi ha abbandonato…E si è messa a piangere…Mi ha detto di non dirlo più…Mi è dispiaciuto…” E in effetti Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro hanno ... lanostratv

