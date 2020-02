Grande Fratello Vip | Fabio Testi nella bufera per alcune dichiarazioni shock | Le

Grande Fratello Vip - Wanda Nara dirige l'orchestra e Pupo gode : rivincita contro Sanremo 2020 : Anche il Grande Fratello Vip si lascia influenzare dall'ormai imminente settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020. Wanda Nara è il direttore d'orchestra d'eccezione, mentre Pupo canta con alcuni concorrenti su un palco allestito nella casa più spiata d'Italia. Per Enzo Ghinazzi è una piccol

Ascolti Grande Fratello Vip : ecco quanto ha fatto la 9^ puntata : Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato da meno di un mese e ieri sera è già andata in onda la nona puntata (la prima edizione del GF Vip ne ha avute 8). Il reality condotto da Alfonso Signorini ieri sera è stato visto da 3.282.000 telespettatori, pari ad uno share del 19,2%. Su Rai Uno invece è andata in onda l’ultima puntata della fiction di Michele Soavi, La Guerra è Finita, che è stata vista da 4.071.000 spettatori, ed ha fatto il 18%% di ...

Ascolti Tv 3 febbraio 2020 - ‘La guerra è finita’ vs ‘Grande Fratello Vip’ : chi l’ha spuntata? : Questo articolo Ascolti Tv 3 febbraio 2020, ‘La guerra è finita’ vs ‘Grande Fratello Vip’: chi l’ha spuntata? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ascolti tv 3 febbraio 2020: ecco i dati Auditel sulla serata di ieri. La sfida più importante era tra ‘La guerra è finita’ e il ‘GF Vip’. C’era senza alcun dubbio grande attesa per i dati Auditel della serata di ...

Grande Fratello Vip 2020 - Antonella Elia disperata per il tradimento del fidanzato Pietro : «Lo capisco se mi lascia - io sono vecchia» : Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia disperata per il tradimento del suo Pietro: «Lo capisco se milascia, io sono vecchia». Sul settimanale Nuovo in edicola martedì usciranno delle foto su un presunto tradimento di Pietro, fidanzato di Antonella Elia. Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2020, Andriana Volpe è stata incaricata da Alfornso Signorini a raccontare ad Antonella Elia delle foto di un presunto tradimento ...

Grande Fratello VIP - chi sono i nominati al televoto fino al 10 febbraio? : Andrà in onda il prossimo 10 febbraio la decima puntata del Grande Fratello VIP. Saranno al televoto, per una settimana intera, i nominati della puntata di ieri sera che sono, in tutto, quattro. Vediamo un po’ più da vicino chi sono e perché sono stati votati dai propri compagni. Grande Fratello VIP, le nominations palesi I primi a decidere chi nominare sono i concorrenti che Alfonso Signorini chiama nella stanza super LED. Si tratta di ...

Coronavirus - Fabio Testi è al Grande Fratello Vip e non sa che suo figlio è rimasto bloccato in Cina : Fabio Testi è tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip e, essendo “isolato” nella Casa, non sa che suo figlio Fabio Jr è bloccato in Cina a causa dell’epidemia di Coronavirus. I concorrenti del reality di Canale 5 non possono infatti avere contatti con il mondo esterno e non hanno informazioni su quello che succede, per questo l’attore non immagina che oltre trecento persone sono morte in Cina a causa ...

Grande Fratello Vip - Pago confessa : “Ho fatto piangere Serena” : Pago dopo la suite al GF Vip svela: “Serena ha pianto per delle mie battute” Antonella Elia, nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5, ha vinto il soggiorno nella suite della casa più spiata dagli italiani. E la concorrente ha potuto scegliere chi portare con sè per passare questo bellissimo momento tra gli agi: Serena Enardu e Pago. Quest’ultimo, una volta tornato nella dimora del GF Vip, si è ...

Grande Fratello Vip | Antonella Elia furiosa col fidanzato | “Me la paghi” : Antonella Elia fidanzato: Piero visto con la sua ex, la storica soubrette di Mike Bongiorno, chiusa da settimane nella casa, non la prende bene. È una Antonella Elia in crisi quella che nella puntata in diretta del Grande Fratello Vip 4 del 3 febbraio 2020 si è lasciata andare ad un duro sfogo. Destinatario il […] L'articolo Grande Fratello Vip | Antonella Elia furiosa col fidanzato | “Me la paghi” è apparso prima sul sito ...

Ascolti Grande Fratello Vip - Signorini si ferma : la decisione di Mediaset : Grande Fratello Vip, Ascolti: Alfonso Signorini battuto da Rai1 non va in onda venerdì La puntata della fiction del primo canale della Tv di Stato ambientata dopo la Seconda Guerra Mondiale, La Guerra è Finita, ha vinto la sfida degli Ascolti lunedì 3 febbraio contro il Grande Fratello Vip, superando il reality show di Alfonso Signorini in termini di spettatori e share. La puntata de La Guerra è Finita, con Michele Riondino e Isabella Ragonese, ...

Ascolti tv 3 febbraio : record del Grande Fratello Vip - ma vince La guerra è finita. Vola Bonolis : Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, lunedì 3 febbraio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 con Alfonso Signorini. Mentre su Rai Uno veniva trasmessa un altro appuntamento de La guerra è finita. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Barbara D’Urso. Mentre il preserale con Avanti ...

Il finale de ‘La guerra è finita’ vince gli ascolti - stabile il Grande Fratello Vip 2020 : Chiude con 4.071.000 spettatori, la miniserie 'La guerra è finita'. L'ultima puntata, andata in onda lunedì 3 febbraio, si è scontrata con il Grande Fratello Vip 2020. Soddisfacenti gli ascolti della nona puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Il GF Vip, infatti, è stato seguito da 3.282.000 spettatori pari al 19.3% di share.Continua a leggere

Grande Fratello Vip : Antonella Elia tradita dal suo compagno? Le foto inequivocabili : Duro colpo per Antonella Elia: il compagno Pietro Delle Piane la sta tradendo con una bionda misteriosa?

Grande Fratello Vip - Antonella Elia scopre in diretta il tradimento del compagno : “È la sorella di Asia Argento - brutto disgraziato” : Antonella Elia ha scoperto in diretta durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip il presunto tradimento del compagno Pietro Delle Piane. Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico alcune foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Nuovo, che ritraggono il compagno della Elia in atteggiamenti complici con una donna bionda, e ha chiesto poi ad Adriana Volpe di dare la notizia alla coinquilina. “È una ...

Grande Fratello Vip 2020 - nomination/ Fabio Testi e Adriana Volpe temi caldi in suite : Grande Fratello Vip 2020, la nona puntata: l'ingresso di Eva Robin's e lo scontro Volpe e Rita Rusic. In nomination Barbara, Fabio, Cucuzza e Adriana