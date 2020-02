Grande Fratello VIP, chi sono i nominati al televoto fino al 10 febbraio? (Di martedì 4 febbraio 2020) Andrà in onda il prossimo 10 febbraio la decima puntata del Grande Fratello VIP. Saranno al televoto, per una settimana intera, i nominati della puntata di ieri sera che sono, in tutto, quattro. Vediamo un po’ più da vicino chi sono e perché sono stati votati dai propri compagni. Grande Fratello VIP, le nominations palesi I primi a decidere chi nominare sono i concorrenti che Alfonso Signorini chiama nella stanza super LED. Si tratta di Michele, Pago, Paolo, Paola, Adriana, Barbara, Patrick e Fabio. Otto inquilini che dovranno nominarsi tra loro dal momento che i rimanenti, in qualità di preferiti, sono immuni dalla nomination. Serena Enardu, entrata da pochi giorni nella casa, non è ancora nominabile. sono 30 i secondi in cui gli 8 VIP devono decidere chi, tra loro, mandare al televoto. Il più votato, alla fine, sarà Fabio Testi che riceverà in totale 3 nominations da Pago (che ... kontrokultura

mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -