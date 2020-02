Grande Fratello Vip 2020, Nona Puntata: Antonella Elia Tradita Dal Fidanzato, La Reazione di Lei! (Di martedì 4 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Nona Puntata: da Serena e Pago, al confronto tra l’eliminata Rita Rusic e Adriana Volpe. Antonella Elia viene informata delle foto del suo Fidanzato Pietro insieme ad una misteriosa donna bionda. Ecco tutto quello che è successo durante la Puntata! Grande Fratello Vip 2020, Nona Puntata: Antonella Elia scopre il presunto tradimento del Fidanzato Pietro! La Nona Puntata del Grande Fratello Vip 4 parte subito, quasi inevitabilmente, parlando di Serena Enardu e Pago. La coppia fa parlare fuori e dentro la casa e la gente si divide tra chi ama questa coppia e chi pensa che la donna stia ingannando il cantautore per farsi un po’ di pubblicità. Da che parte sta la verità? Sicuramente staremo a vedere e Serena non si terrà certo nulla dentro. Anzi, tra lei e Fernanda Lessa sta per iniziare una discussione proprio in diretta con Alfonso Signorini. Rita Rusic si è ... uominiedonnenews

mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -