Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia e il terribile rumor: tradita dal compagno? (Di martedì 4 febbraio 2020) Ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 Antonella Elia ha scoperto che il suo compagno, Pietro Delle Piane, potrebbe averla tradita con la sua ex. Ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 doccia fredda per Antonella Elia, che potrebbe essere stata tradita dal compagno, beccato a passeggio con un'altra. La reazione della concorrente è stata rabbiosa e ha minacciato: "questa me la paghi cara". Alfonso Signorini ha affidato ad Adriana Volpe un compito ingrato, dire ad Antonella Elia che il settimanale Nuovo ha pubblicato una foto di Pietro delle Piane, suo attuale compagno, mano nella mano con una donna. Il conduttore ha detto ad Adriana: "Ho scelto te perché tu sei una donna, Adriana, che affronta ogni situazione con molto equilibrio. Sei la persona più ... movieplayer

mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP -