Google Maps ingannato da 99 smartphone in un carrello. Bisogna ripensare gli algoritmi per il traffico? (Di martedì 4 febbraio 2020) Sono bastati 99 smartphone di seconda mano, riuniti in un carrello e con attiva l’app di Google Maps per “ingannare” il sistema cartografico del colosso di Mountain View, inducendolo a pensare che su strade in realtà semideserte ci fosse un ingorgo, e portandolo così a suggerire percorsi alternativi per evitare il traffico fantasma. Si è trattato di una provocazione dell’artista tedesco Simon Weckert, che col suo hack voleva farci riflettere soprattutto sulla dipendenza che ormai abbiamo rispetto alle applicazioni da smartphone che utilizziamo giornalmente e che spesso, anziché aiutarci, ci confinano in una bolla, lontana dalla realtà fattuale. Al di là della provocazione concettuale però l’episodio ha aperto anche a una possibile riconsiderazione del funzionamento degli algoritmi. Proprio in questo modo infatti l’ha interpretata Google che, venuta a ... ilfattoquotidiano

