Gli orribili crimini troppo a lungo nascosti del generale Roatta. Non dimentichiamo (Di martedì 4 febbraio 2020) (post scritto con Lucio Maniscalco) Le lacrime della coscienza storica non si asciugano mai. La memoria sepolta riemerge come un fiume carsico, irruenta e impetuosa. I morti tornano a parlarci. Le vittime tornano a chiedere giustizia.L’Italia non ha mai fatto davvero i conti con il lato oscuro della propria storia. Considerarci brava gente dopo la seconda guerra mondiale è servito a non guardarci allo specchio. E i meccanismi autoassolutori sopravvivono ancora. È sempre colpa di qualcun altro. Mai una autentica assunzione di responsabilità. Sarebbe ora di comprendere fino in fondo di cosa siamo capaci noi italiani, affinché la notte della coscienza non torni ad oscurare i nostri giorni inquieti.Il contesto storico non giustifica le peggiori nefandezze. Anche la guerra ha le sue regole. E tra queste ci sono i doveri inderogabili di trattare i ... huffingtonpost

