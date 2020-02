Gli animalisti intervengono in Cina per salvare gli animali dalla psicosi del Coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) L’epidemia del Coronavirus ha allertato l’intero mondo e soprattutto ha creato una particolare alterazione dell’equilibrio psichico dell’individuo, la cosiddetta psicosi. Solo pochi giorni fa, è giunta la notizia che un’esperta della commissione sanitaria, ha messo in allarme la Cina, riguardo gli animali domestici. La donna ha spiegato che cani e gatti, così come gli altri animali, venuti a contatto con persone infette dal Coronavirus, potrebbero essere a loro volta infetti. Dopo le parole della donna, in Cina si è verificata una strage di animali, soprattutto cani e gatti. Per la paura che potessero avere il Coronavirus, sono stati abbandonati per strada e anche lanciati dalle finestre. Immagini indescrivibili, che hanno fatto venire tanta rabbia soprattutto agli ... bigodino

