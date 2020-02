Giulio Regeni, la madre: “Motivazioni di Alfano per inviare Cantini? Fuffa velenosa. Chiedetegli se oggi ha rapporti con l’Egitto” – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) “Quando hanno deciso di mandare Cantini le promesse sono state tante. Abbiamo il video di quando l’allora ministro Alfano ha addotto le motivazioni, a settembre…E ci siamo detti che è stata una Fuffa velenosa“, così Paola Deffendi, la madre di Giulio Regeni, durante l’audizione nella Commissione bicamerale d’inchiesta che ha il compito d’indagare sulla morte del giovane ricercatore italiano ucciso quattro anni fa in Egitto. Durante la sua relazione a Montecitorio, la madre di Giulio Continua: “Le persone credono che mandare l’ambasciatore sia stata una buona strategia, ma si è rivelata una Fuffa velenosa. Vi invito a cercare di capire lui (l’ex ministro Alfano ndr.) nella sua attuale veste di avvocato cosa abbia svolto e cosa sta svolgendo nei suoi rapporti con l’Egitto”. L'articolo Giulio Regeni, la ... ilfattoquotidiano

