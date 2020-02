Giulio Regeni, i genitori: "Ci sono zone grigie da Egitto e Italia" (Di martedì 4 febbraio 2020) "Ci sono zone grigie sia dal governo egiziano, che è recalcitrante e non collabora come dovrebbe, e anche da parte italiana, che non ha ancora ritirato il nostro ambasciatore al Cairo. Da tempo chiediamo il ritiro dell'ambasciatore". Queste le parole di Claudio Regeni, padre di Giulio Regeni, che con la moglie, Paola Deffendi, è stato ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sull'uccisione del giovane ricercatore friulano. (LA STORIA DEL CASO - CHI ERA Giulio - QUATTRO ANNI DALLA SCOMPARSA) "Torture scoperte sui giornali" Dopo aver parlato della scarsa collaborazione da parte del governo egiziano, la madre di Regeni racconta: "Abbiamo scoperto che Giulio era stato torturato leggendo i giornali. Non ci era stato riferito dall'ambasciata per una sorta di tutela nei nostri confronti ed è stata una super-botta per noi". Poi con il marito precisa: ... tg24.sky

