Giugliano, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato un 32enne (Di martedì 4 febbraio 2020) Giugliano in Campania: ieri notte la Polizia ha arrestato un 32enne per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri notte gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano poiché un uomo, aggirandosi in quei locali, stava disturbando lo svolgimento delle attività dei sanitari. I poliziotti, giunti sul posto, lo hanno calmato e, poiché lo hanno trovato privo di documenti, lo hanno accompagnato presso il commissariato per sottoporlo a rilievi fotodattiloscopici affinché fosse identificato. L’uomo, dopo le procedure di rito, ha manifestato segni di insofferenza ed ha iniziato ad inveire e ad aggredire gli agenti che sono riusciti con fatica a bloccarlo. R.M., 32enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, è stato ... 2anews

TeleradioNews : Polizia arresta un 32enne per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale - Torrechannelit : Giugliano- Polizia arresta un 32enne per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale… - NapoliToday : #Cronaca Sì aggira nel pronto soccorso senza documenti: fermato dalla polizia -