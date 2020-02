Giudice Sportivo, 10mila euro di multa alla Sampdoria per i cori contro Napoli (Di martedì 4 febbraio 2020) La Sampdoria è stata multata con una sanzione di 10mila euro per "i cori insultanti di matrice territoriale" intonati da parte dei tifosi blucerchiati all'indirizzo del Napoli e dei suoi sostenitori, a più riprese nel corso del primo tempo. Nel post-partita anche Claudio Ranieri aveva condannato i cori. fanpage

