Giornata nazionale contro lo spreco alimentare: i consigli di Myfoody (Di martedì 4 febbraio 2020) Myfoody, l’App ispirata ad un modello di economia circolare che solo nell’ultimo anno ha salvato ben 800.000 prodotti in scadenza, scende in campo in occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare. E lo fa con una serie di attività educational sui propri social e presidiando “offline” alcuni store chiave di Milano, all’insegna della diffusione di una cultura alimentare più sostenibile. Soluzione “smart” tutta italiana, Myfoody ha per prima messo in contatto consumatori e grandi marchi della GDO insegnando, a noi tutti, come combattere gli sprechi facendo la spesa in modo conveniente (fino al 50% di risparmio sull’acquisto dei prodotti da salvare) e migliorando le nostre abitudini quotidiane. Ogni anno in Italia si sprecano 220 mila tonnellate di cibo: qualcosa come 65 kg di alimenti a testa che spesso nemmeno raggiungono le nostre tavole, ma rimangono sullo ... meteoweb.eu

