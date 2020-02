Giornata nazionale anti spreco alimentare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giornata nazionale anti spreco alimentare – Domani , mercoledì 5, è la Giornata nazionale anti spreco alimentare, un test on line per scoprire se siamo spreconi o virtuosi. Rispondendo alle domande, in forma di quiz, sarà possibile capire quanto siano efficaci e corrette le nostre abitudini in cucina e nella conservazione degli alimenti per contrastare lo spreco alimentare. “Sei pronto a combattere lo spreco alimentare? E in questa ‘battaglia’ sei un peso “piuma”, “medio” o “massimo”? Sono questi i quesiti al centro della campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare lanciata da ENEA e Federdistribuzione in occasione della Giornata nazionale anti-spreco del 5 febbraio. Si tratta di un test semplice e divertente che sarà disponibile da domani sui canali social di ENEA e Federdistribuzione. L’obiettivo è di portare sotto i riflettori questa problematica e di mettere in ... romadailynews

